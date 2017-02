تركت مهنتها لتصبح بائعة هوى... إليكم السبب!

Gente eu não sou contra as pessoas serem vaidosas, não sou contra as pessoas valorizarem a beleza, a carne dura, a pele escura (como disse meu amigo Caetano no hit “Beleza pura”)! Eu não sou anti-beleza, pelo contrário! Não vejo nada de mal em se gastar milhares de reais em cirurgia plástica, academia, cabeleireiros, esteticistas, dermatologistas, roupas, bolsas e sapatos. Não se a pessoa tem algo mais a oferecer, entende?! Não se a pessoa não é só um pedaço de carne “modificada” por intervenções cirúrgicas ou excesso de suplemento alimentar. Acho que a busca pela beleza saudável (ou não) deveria ser privilegio de gente que não assassina o português, de gente bem educada, de gente com classe, de gente que lê, de gente que estuda, de gente que tem cultura, que se informa, que é curiosa! Ah, minha filha, falar errado, escrever mais ainda, não ler nada que não diga respeito à moda e “boa forma” e só saber falar sobre isso e da nova “balada” sertaneja é o cúmulo né?! Quem aguenta?! Futilidade, em um grau ameno, precisa ser conquistada! Precisa ser “merecida”. Você tem que ter um nível tal de dedicação ao seu intelecto, estudo, profissão e evolução que possa se dar ao luxo de colocar silicone onde deseja, de diminuir o que lhe convém e avantajar outras partes. Agora, um ser humano inculto, desprovido de opiniões e ideias que não sejam as passadas pela Rede Globo ou pelo padre na igreja, querer ser “gostosona” não vai servir pra muito! Ou melhor, vai, para as pessoas fazerem piada e lhe chamarem de “loira burra” (aquela do Gabriel o Pensador) e coisas a “altura”. Seja bela, seja dourada, tenha uma bunda dura e arrebitada, um belo par de seios, use roupas caras e bolsas de grife, mas, por favor, me garanta que você não vai se mostrar mais barata do que o “look” do seu dia quando abrir a boca, certo?! Garanta-me que seu intelecto é mais interessante que o seu rebolado, ok?! Combinado.

