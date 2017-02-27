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27 شباط 2017
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ماذا يحصل إذا توفي أحد الركاب على متن الطائرة؟

publishing date: 27/02/2017 11:52:02
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ماذا يحصل إذا توفي أحد الركاب على متن الطائرة؟
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من المحتمل أن يفارق أحد الركاب الحياة على متن الطائرة ولكن ماذا يحصل في حال وقعت الحادثة وكيف يتصرف طاقم الطائرة؟

تخصّص بعض شركات الطيران أماكن معيّنة على متن طائراتها للإحتفاظ بجثث الأشخاص الذين يفارقون الحياة  خلال تواجدهم على متنها لتبقى بعيدة عن أنظار المسافرين الآخرين بخاصةٍ خلال الرحلات التي تستغرق ساعات طويلة.
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وبالنسبة للطائرات غير المجهزة، فيقوم طاقم الطائرة فيها بنقل جثث المسافرين على مقاعد مقصورة درجة رجال الأعمال.

وفي حال لم يتوفّر أي من هذه الأمكنة، يبقى الشخص على كرسيه وتتم تغطيته ببطانية حتى وقت الهبوط، أو تعود الطائرة إلى مكان الإقلاع في حال فارق الراكب الحياة بعد وقت قصير من انطلاق الرحلة.
 
وكانت شركة الخطوط الجوية السنغافورية أولى شركات الطيران التي تزود طائراتها بخزانة مخصصة لوضع الجثث المتوسطة الحجم داخلها حتى وصول الطائرة إلى مكان وجهتها.

ويتلقى الطاقم خلال فترات التدريب تعليمات عن ضرورة إبقاء خبر وفاة أحد الركاب ونقلهم سريًا للغاية عن الركاب الآخرين الموجودين على متن الطائرة عينها.
 
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