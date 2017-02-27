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مشروع "ثالث" على الطريق بعد المختلط والتأهيلي

publishing date: 27/02/2017 23:32:00
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مشروع &quot;ثالث&quot; على الطريق بعد المختلط والتأهيلي
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كشفت مصادر بارزة في "التيار الوطني الحر" لصحيفة "النهار" أمس ان ثمة مشروعاً ثالثا محتملا بعد المشروع المختلط والمشروع التأهيلي تجري بلورة تفاصيله وانضاجه ليعرض على الافرقاء السياسيين قريباً.

 

لكن اللافت في هذا السياق ان المصادر نفسها لم تسقط احتمال العودة الى القبول باحد المشروعين السابقين أي المختلط والتأهيلي مشيرة الى ان حجج رفض كل منهما ليست كبيرة اذ كانت ثمة موافقة على المختلط في وقت ما من الثنائي الشيعي، كما كانت ثمة موافقة ما على التأهيلي من "تيار المستقبل".

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