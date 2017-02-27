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هل يصل مجلس النواب الى الفراغ؟

publishing date: 27/02/2017 23:40:00
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هل يصل مجلس النواب الى الفراغ؟
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أكدت مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية لصحيفة "النهار" ان مجلس النواب لن يصل الى الفراغ انطلاقاً من وعي القيادات السياسية واقتناع رؤساء الكتل بحتمية الاتفاق على قانون انتخاب جديد قبل انتهاء ولاية المجلس الحالي.

 

وتحدثت المصادر عن خيارات ثلاثة قائمة أمام رئيس الجمهورية هي توجيه رسالة الى مجلس النواب لوضعه امام مسؤولياته، والدعوة الى حوار في القصر الجمهوري، وامكان طلبه من الحكومة ان تسترد مشروع القانون الذي اقرته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي بحيث يمكن الحكومة تعديله واعادته الى مجلس النواب. 

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