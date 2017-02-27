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مصدر كتائبي لـ"النهار": الاستقرار السياسي والامني هما ركيزة اي معالجات مالية

publishing date: 27/02/2017 23:50:00
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مصدر كتائبي لـ&quot;النهار&quot;: الاستقرار السياسي والامني هما ركيزة اي معالجات مالية
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 أسف مصدر كتائبي لطريقة تعامل السلطة مع الملفات الحساسة والحيوية المتعلقة بأسس وجود الدولة ولا سيما منها ملفات الانتخابات النيابية والموازنة والاوضاع الأمنية.

 

وشدد المصدر لصحيفة "النهار" على ان الاستقرار السياسي والامني هما ركيزة اي معالجات مالية واقتصادية سليمة وجدية، وتالياً فإن المضي قدما في التلاعب بالمهل الدستورية الخاصة بتداول السلطة من خلال الانتخابات النيابية وتجاهل المعالجات المطلوبة للتفلت الامني في بعض المناطق ولازدواجية السلاح وغيرها من الملفات التي تنعكس سلباً على علاقات لبنان العربية والدولية، لا تساعد في اجتياز المرحلة الدقيقة التي يمر فيها لبنان.

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