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قانون الانتخاب من حكومة ميقاتي إلى حكومة الحريري يعود؟

publishing date: 28/02/2017 00:10:54
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قانون الانتخاب من حكومة ميقاتي إلى حكومة الحريري يعود؟
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رجّحت مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية لصحيفة "النهار" أن تعمد حكومة الرئيس سعد الحريري الى طلب استرداد مشروع قانون حكومة ميقاتي، بدليل أن كل الوزراء الأساسيين في الحكومة يتوقعون أن تعمد الحكومة فور الانتهاء من إقرار الموازنة الى تخصيص جلسات لقانون الانتخاب.

وفي حال اتفاق الحكومة على تبنّي مشروع حكومة ميقاتي وتعديله وإقراره، يمكن المجلس النيابي أن يصوّت عليه وأن يعدّل المهل القانونية لإجراء الانتخابات، مع إمكان حصول التمديد التقني بناء على مدى الحاجة المقدّرة الى عملية التأهيل المطلوبة لتطبيق القانون الجديد.

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