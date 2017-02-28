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أول دفعة من التعيينات الامنية قبل 7 آذار!

publishing date: 28/02/2017 00:29:25
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أول دفعة من التعيينات الامنية قبل 7 آذار!
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تتسارع الاتصالات لإنضاج طبخة من التعيينات في الأسلاك العسكرية والأمنية وبعض المواقع الإدارية.

 

ويجري الحديث عن إمكانية إصدار أول دفعة منها قبل السابع من آذار المقبل، بحسب صحيفة "الاخبار".

 
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وبحسب متابعين، فإن القرار في شأن قيادة الجيش حسم لمصلحة اختيار ضابط يتولى الأمر طوال عهد الرئيس ميشال عون. والترشيحات لا تزال عالقة بين ثلاثة عمداء هم: كلود حايك، الياس ساسين وجوزف عون. وقد رفض الرئيس ميشال عون فكرة تعيين مدير المخابرات الحالي العميد كميل ضاهر قائداً للجيش لمدة ثلاث سنوات وبضعة أشهر. بينما يحذر بعض المعنيين بالجيش من مشكلة قد تواجه الضباط الكبار، إن لم تُراعَ الأقدمية.
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