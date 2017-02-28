لا أدلة على اتصالات بين الروس ومقربين من ترامب؟





ولم يحدد نونر أي وكالة فدرالية هي التي أبلغت هذه المعلومات إلى لجنته التي كانت بدأت تحقيقا حول تدخّل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

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أعلن رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي ديفين نونز عدم امتلاكه أدلة في شأن حصول اتصالات السنة الفائتة بين مقربين من دونالد ترامب والاستخبارات الروسية، في وقت كان البيت الأبيض سعى إلى تهدئة عاصفة إعلامية أثارتها مزاعم حول تلك الاتصالات.ولم يحدد نونر أي وكالة فدرالية هي التي أبلغت هذه المعلومات إلى لجنته التي كانت بدأت تحقيقا حول تدخّل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأميركية.

وكان الديموقراطيون في الكونغرس الأميركي قد حذروا الإثنين، الجمهوريين من مغبة عرقلة التحقيقات الجارية حول اتصالات قد تكون حصلت العام الماضي بين مقربين من دونالد ترامب والمخابرات الروسية وحول تدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية الأميركية.



وأقر البيت الأبيض الأسبوع الماضي بأنه تدخل لدى الشرطة الفدرالية (إف بي آي) للحصول منها على إجابات حول تلك المزاعم، وقد تدخل أيضا لدى السي آي إيه بحسب وسائل إعلام.

انصار ترامب ينظمون مسيرات

من جهة أخرى، نظم مؤيدون لترامب مسيرات في مدن وبلدات في أنحاء الولايات المتحدة على موجات من الاحتجاجات المناهضة له منذ انتخابه في تشرين الثاني الماضي.