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اربعة قتلى في حادث طائرة بكاليفورنيا

publishing date: 28/02/2017 01:07:03
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اربعة قتلى في حادث طائرة بكاليفورنيا
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قتل اربعة اشخاص واعتبر 5 آخرون في عداد المفقودين اثر تحطم طائرة على منزلين قرب مطار في ريفرسايد بولاية كاليفورنيا مما تسبب في تدمير منزل وإضرام النار في عدة منازل أخرى يوم الاثنين.

 
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 وأظهرت لقطات بثها تلفزيون (كيه.إيه.بي.سي) من الموقع رجال الإطفاء وهم يغطون ما بدا أنها جثة ويصبون الماء على المنزل في ريفرسايد على بعد نحو 100 كيلومتر إلى الشرق من لوس أنجليس.

 

 وأوضح إيان جريجور المتحدث باسم إدارة الطيران الاتحادي ان طائرة من النوع سيسنا 310 تحطمت في ظروف غير معلومة على بعد نحو كيلومتر إلى الشمال الشرقي من مطار بلدية ريفرسايد، مشيراً الى أنها تحطمت بعد قليل من إقلاعها من المطار متجهة إلى شمال كاليفورنيا.

 وتشير مواقع إلكترونية للطيران إلى أن هذا النوع من الطائرات يمكنه أن يحمل ستة أشخاص.
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