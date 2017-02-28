شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 28 شباط
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
لهون وبس
21:30
لهون وبس
القائمة
أخبار دولية
منذ 21 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

الصين تتلقى أكبر طلبية خارجية لشراء طائرات دون طيار عسكرية

publishing date: 28/02/2017 01:21:41
episodes
الصين تتلقى أكبر طلبية خارجية لشراء طائرات دون طيار عسكرية
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) ان مشتريا لم تكشف عن اسمه قدم أكبر طلبية خارجية لشراء طائرات عسكرية صينية دون طيار فيما يدعم جهود قطاع صناعة السلاح الصيني لزيادة الصادرات.

 

 وأوضحت الوكالة مساء يوم الاثنين نقلا عن معهد تشينجدو لتصميم وأبحاث الطائرات ان الطلبية الخاصة بالطائرة وينج لونج 2 قُدمت قبل أن تكمل طائرة الجيل القادم بنجاح رحلتها الأولى. ولم تحدد هوية المشتري أو حجم الطلبية.

 

وتتجاوز المسافة بين طرفي جناحي الطائرة 20 مترا وهي متوسطة الارتفاع ويمكن استخدامها في مهام الاستطلاع أو توجيه ضربات.

 

وأجرت أول رحلة طيران لها ومدتها 31 دقيقة يوم الاثنين بعدما أقلعت من مدرج في غرب الصين.

 

وتزيد الصين الأبحاث على الطائرات دون طيار العسكرية على أمل اقتناص حصة من نصيب الولايات المتحدة وإسرائيل من هذه السوق مستفيدة من التكنولجيا الأرخص لديها والاستعداد للبيع لدول تحجم الدول الأخرى عن التعامل معها.

الإعلان
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact