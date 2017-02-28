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رئيس غينيا يقيل وزراء بعد احتجاجات دموية

publishing date: 28/02/2017 01:39:06
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رئيس غينيا يقيل وزراء بعد احتجاجات دموية
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أعلن مرسوم تم تلاوته عبر التلفزيون الرسمي رئيس غينيا ألفا كوندي أقال ثلاثة وزراء وذلك في أعقاب احتجاجات عنيفة بسبب إضراب للمعلمين في الأسبوع الماضي قتل فيها سبعة أشخاص وأصيب عشرات آخرون.

 
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وأوضح المرسوم ان إبراهيما كوروما وزير التعليم قبل الجامعي وسيكو كوروما وزير الخدمة المدنية أقيلا إلى جانب وزيرة البيئة كريستين ساجنو.

 

 وبرغم أن المرسوم لم يذكر سببا لإقالة الوزراء فقد قال مسؤول كبير في الحكومة، طلب عدم الكشف عن اسمه،إن إقالة إيراهيما كوروما وسيكو كوروما مرتبطة بشكل مباشر بالإضراب.

 

 ووافقت الحكومة على اتفاق لإنهاء الإضراب الأسبوع الماضي.
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