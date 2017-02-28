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منذ 19 ساعة
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مواجهة اسرائيلية - اسرائيلية في المستوطنات

publishing date: 28/02/2017 03:49:43
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المؤلف:
ريتا قربان خوري
ريتا قربان خوري
@ritakhoury10
محررة في قسم الاخبار في المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال /حائزة على إجازة في الصحافة من الجامعة اللبنانية - كلية الاعلام والتوثيق
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تجمع مئات الاسرائيليين الثلاثاء امام 9 منازل اقامها مستوطنون بشكل غير قانوني على اراضي فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة ليعبروا عن رفضهم لهدمها قبل ساعات من اخلائها، بحسب مراسل فرانس برس.

 

 وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية امرت بهدم هذه المنازل التسعة في مستوطنة عوفرا بالضفة الغربية المحتلة بحلول 5 آذار.

 
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 وطلب المستوطنون الذين اقاموا هذه المنازل ان يتم ختمها بالشمع الاحمر بامل الافادة من قانون صدر في شباط يتيح لسلطات اسرائيل تشريع بعض المستوطنات التي اقيمت على اراضي فلسطينيين.

 

 لكن قضاة المحكمة اكدوا ان هذا القانون لا يمكن تطبيقه باثر رجعي على المنازل التسعة التي سبق واعلنوا انها غير قانونية.

 
 
وزير الخارجية الفرنسي يؤكد على ضرورة اقامة دولة فلسطينية
 

وفي سياق متصل، واكد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولوت اثناء زيارة لاندونيسيا، على ضرورة تطبيق حل اقامة دولتين فلسطينية واسرائيلية لاحلال السلام في الشرق الاوسط.
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