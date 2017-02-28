مواجهة اسرائيلية - اسرائيلية في المستوطنات

تجمع مئات الاسرائيليين الثلاثاء امام 9 منازل اقامها مستوطنون بشكل غير قانوني على اراضي فلسطينيين بالضفة الغربية المحتلة ليعبروا عن رفضهم لهدمها قبل ساعات من اخلائها، بحسب مراسل فرانس برس.

وكانت المحكمة العليا الاسرائيلية امرت بهدم هذه المنازل التسعة في مستوطنة عوفرا بالضفة الغربية المحتلة بحلول 5 آذار.

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وطلب المستوطنون الذين اقاموا هذه المنازل ان يتم ختمها بالشمع الاحمر بامل الافادة من قانون صدر في شباط يتيح لسلطات اسرائيل تشريع بعض المستوطنات التي اقيمت على اراضي فلسطينيين.

لكن قضاة المحكمة اكدوا ان هذا القانون لا يمكن تطبيقه باثر رجعي على المنازل التسعة التي سبق واعلنوا انها غير قانونية.