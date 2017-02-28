الحرارة تصل الى 26 درجة اليوم

انطلق منخفض جوي من فوق ليبيا شرقا نحو الحوض الشرقي للمتوسط ويتأثر به لبنان اليوم تدريجيا ليتحول الطقس الى متقلب بدءا من عصر وليل اليوم ومن ثم غير مستقر يوم غد الاربعاء.

▪الثلاثاء 28 شباط. طقس مغبر غائم اجمالا بسحب مرتفعة ومتوسطة وارتفاع ملحوظ بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٧ و ٢٦ درجة، يتحول ليلا الى متقلب مع احتمال امطار خفيفة متفرقة وموحلة.

▪الأربعاء 1 آذار: طقس غير مستقر مع امطار متفرقة محلية الغزارة وتترافق مع عواصف رعدية احيانا وانخفاض بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١٢ و ٢٢ درجة، تتساقط الثلوج على ٢٠٠٠م الى ٢٢٠٠م.

▪الخميس 2 آذار. طقس متقلب مع احتمال امطار متفرقة محلية وانخفاض اضافي بدرجات الحرارة التي تتراوح ساحلا بين ١١ و ١٩ درجة.