زلزال يهز شرق اليابان...ولا تحذير من أمواج مد

هز زلزال بلغت قوته 5.6 درجة مساحة كبيرة من شرق وشمال شرق اليابان اليوم الثلاثاء بما في ذلك العاصمة طوكيو حيث تمايلت المباني ولكن لم يرد أي تحذير من وقوع أمواج مد (تسونامي) كما لم ترد تقارير فورية بحدوث إصابات أو أضرار.

ويأتي الزلزال قبل أقل من أسبوعين من الذكرى السادسة لزلزال بلغت قوته تسع درجات وهز اليابان في 11 آذار عام 2011 وسبب أمواج مد عاتية وانصهار قضبان وقود في محطة فوكشيما داي إتشي للطاقة النووية.

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والزلازل شائعة في اليابان التي تعد واحدة من أكثر مناطق العالم النشطة زلزاليا. وتمثل اليابان نحو 20 بالمئة من زلازل العالم التي تسجل قوتها ست درجات أو أكثر.