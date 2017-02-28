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منذ 18 ساعة
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داعش يتقهقر في الموصل

publishing date: 28/02/2017 04:26:20
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المؤلف:
ريتا قربان خوري
ريتا قربان خوري
@ritakhoury10
محررة في قسم الاخبار في المؤسسة اللبنانية للارسال انترناسيونال /حائزة على إجازة في الصحافة من الجامعة اللبنانية - كلية الاعلام والتوثيق
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أعلن مسؤول في الإعلام العسكري العراقي اليوم ان قوات الأمن  تقترب من المجمع الحكومي الرئيسي في غرب الموصل في هجومها لطرد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية من آخر معقل لهم في المدينة.

 
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 وأوضح المسؤول الذي يعمل مع الوحدات الخاصة في وزارة الداخلية لرويترز أن " مجلس المحافظة والمجمع الحكومي تحت نيران قوات الرد السريع حالياً."

 
 

تزامناً، فر مئات المدنيين الى مناطق صحرواية هربا من المعارك التي تخوضها قوات عراقية لاستعادة السيطرة على الجانب الغربي من مدينة الموصل، حسبما افادت مراسلة لوكالة فرانس برس.
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