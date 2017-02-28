داعش يتقهقر في الموصل

أعلن مسؤول في الإعلام العسكري العراقي اليوم ان قوات الأمن تقترب من المجمع الحكومي الرئيسي في غرب الموصل في هجومها لطرد مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية من آخر معقل لهم في المدينة.

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وأوضح المسؤول الذي يعمل مع الوحدات الخاصة في وزارة الداخلية لرويترز أن " مجلس المحافظة والمجمع الحكومي تحت نيران قوات الرد السريع حالياً."

تزامناً، فر مئات المدنيين الى مناطق صحرواية هربا من المعارك التي تخوضها قوات عراقية لاستعادة السيطرة على الجانب الغربي من مدينة الموصل، حسبما افادت مراسلة لوكالة فرانس برس.