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اعطاء مهلة شهر للعودة بأجوبة حول آلية وكلفة التغطية الصحية الشاملة

publishing date: 28/02/2017 06:03:00
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اعطاء مهلة شهر للعودة بأجوبة حول آلية وكلفة التغطية الصحية الشاملة
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بحثت لجنة المال والموازنة  في جلسة برئاسة النائب إبراهيم كنعان في اقتراح القانون المتعلق بانشاء نظام التغطية الصحية الشاملة "مشروع البطاقة الصحية".

 

وأعطت اللجنة النائب عاطف مجدلاني مع وزارتي الصحة والمال مهلة شهر، للعودة الى اللجنة مع الأجوبة التقنية والمالية لناحية المساوات بين اللبنانيين والكلفة وجوانب أخرى من المشروع.

 
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وحضر الجلسة النواب فادي الهبر، أنطوان زهرا، عباس هاشم، احمد فتفت، حسن فضل الله، هنري حلو، عاطف مجدلاني، نواف الموسوي، غازي يوسف، ياسين جابر، بالإضافة الى مدير عام وزارة الصحة وليد عمار، ومدير الموازنة ومراقبة النفقات في وزارة المال كارول ابي خليل، ورئيس دائرة الدراسات القانونية في وزارة المال مريانا معوض.

 

ويهدف القانون الى ان تكون التغطية الصحية شاملة لجميع الأشخاص غير المستفيدين من تغطية صحية الزامية، ويتدرج في توسيع التقديمات بما يتلاءم مع القدرات الإدارية والمالية للنظام، بما يحفظ متانته واستمراريته.

وتتألف واردات النظام من بدل البطاقة الصحية، ومن المبالغ المحولة من الموازنة العامة، ومن التبرعات والهبات وموارد أخرى، ومن الضريبة التعاضدية.
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