القضاء الماليزي يوجه الاتهام الى امراتين بمقتل كيم جونغ نام

اعلن المدعي العام الماليزي اليوم ان القضاء سيوجه الى امراتين تهمة اغتيال كيم جونغ نام الاخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي وذلك برشقه بغاز للاعصاب في ماليزيا.

واغتيل كيم في 13 شباط، في مطار كوالالمبور الدولي. وكشف المحققون الجمعة ان عملية الاغتيال نفذت من خلال استخدام غاز "في اكس" المحظور والمصنف ضمن اسلحة الدمار الشامل.

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وتشتبه السلطات في ان المشتبه بهما وهما فيتنامية واندونيسية اوقفتا بعيد الهجوم، قامتا برشق الضحية بالمادة المحظورة.

وفي حال ادانتهما، تواجه المشتبه بهما امكان الحكم عليهما بالاعدام شنقا.

وتظهر صور كاميرات الفيديو امراتين تقتربان من الخلف من كيم جونغ نام وترشقه احداهما بشيء على وجهه. ثم نقل كيم الى عيادة المطار، وما لبث ان توفي خلال نقله الى المستشفى.

هذا، وتؤكد المشتبه بهما انهما تعرضتا للخداع بينما تؤكد الشرطة الماليزية انهما كانتا على علم بما تفعلان.