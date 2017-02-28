شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الثلاثاء 28 شباط
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
لهون وبس
21:30
لهون وبس
القائمة
أخبار دولية
منذ 17 ساعة
 مشاركة
 مشاركة

القضاء الماليزي يوجه الاتهام الى امراتين بمقتل كيم جونغ نام

publishing date: 28/02/2017 05:40:35
episodes
القضاء الماليزي يوجه الاتهام الى امراتين بمقتل كيم جونغ نام
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

اعلن المدعي العام الماليزي اليوم ان القضاء سيوجه الى امراتين تهمة اغتيال كيم جونغ نام الاخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي وذلك برشقه بغاز للاعصاب في ماليزيا.

 

واغتيل كيم في 13 شباط، في مطار كوالالمبور الدولي. وكشف المحققون الجمعة ان عملية الاغتيال نفذت من خلال استخدام غاز "في اكس" المحظور والمصنف ضمن اسلحة الدمار الشامل.

 
الإعلان

وتشتبه السلطات في ان المشتبه بهما وهما فيتنامية واندونيسية اوقفتا بعيد الهجوم، قامتا برشق الضحية بالمادة المحظورة.

 

وفي حال ادانتهما، تواجه المشتبه بهما امكان الحكم عليهما بالاعدام شنقا.

 

وتظهر صور كاميرات الفيديو امراتين تقتربان من الخلف من كيم جونغ نام وترشقه احداهما بشيء على وجهه. ثم نقل كيم الى عيادة المطار، وما لبث ان توفي خلال نقله الى المستشفى.

 

هذا، وتؤكد المشتبه بهما انهما تعرضتا للخداع بينما تؤكد الشرطة الماليزية انهما كانتا على علم بما تفعلان.
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact