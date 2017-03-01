نصف نهائي "ألفا" للصالات: بنك بيروت يتقدم الشويفات بعدما اكتسحه بسباعية نظيفة

حقق فريق بنك بيروت فوزاً كاسحاً على ضيفه الشويفات (7-0) على ملعب إميل لحود مساء الثلثاء في أولى مبارياتهما في الدور نصف النهائي من بطولة "ألفا" لكرة الصالات وتقدّمه (1-0) في السلسلة المقامة من 5 مباريات.

وفي وقت غاب الصربي دراغان توميتش عن صفوف أصحاب الأرض بعدما فضّل المدرب إراحته في هذه المواجهة، عانى الشويفات من غياب ثلاثة من لاعبيه الأساسيين الموقوفين إتحادياً وهم الإيراني أمير مير قائدي وحسن توبة ومحمود دقيق، وسوف يتواجدون مع فريقهم في المباراة الثانية التي ستقام عند السادسة من مساء الخميس على ملعب الصداقة، حيث سيسعى الشويفات بكل قوته الى معادلة النتيجة ومحو الصورة المهزوزة التي ظهر فيها يوم الإثنين.

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وسجّل أهداف بنك بيروت كلّ من علي طنيش (3) في الدقائق 4 و 11 و 32، ومصطفى سرحان وأحمد خير الدين وكريم ابو زيد والياس باراتي في الدقائق 20 و 21 و 25 و 28.

كما تنطلق عند الثامنة والنصف من مساء الخميس أولى مواجهات السلسلة الثانية من الدور نصف النهائي بين فريقي الجيش وشباب الأشرفية على ملعب اميل لحود والتي يُتوقّع أن تشهد حماوة وإثارة أكبر من الأولى نظراً لتقارب مستوى الفريقين.

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