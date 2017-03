البطولة الوطنية للروبوت تضع لبنان على الخارطة العالميّة... ماذا نتوقّع من النسخة السابعة؟

المشاركة متاحة للجميع، ليس فقط للطلاب!

ستشهد النسخة السابعة من البطولة هذه السنة مشاركة أول فريق عائلي يُشارك منفرداً إلى جانب كلّ طلاب المدارس والجامعات. وفي هذا الصدد يقول مطاوع إنّ البطولة هي مناسبة كي يحتفل الطلاب في هذا اليوم من السنة بتحصيلهم العلمي بعد خضوعهم لدوراتٍ تدريبيّة تمتّد على فترة شهرين أو ثلاثة أشهر.

وبدأت البطولة الوطنيّة للروبوت في لبنان عام 2010 بعدما كانت ثانوية الأرز الثقافية تُمثّل منفردة لبنان في البطولة العربية من العام 2006 حتى 2009. وفي مقارنةٍ سريعةٍ بالأرقام، نلاحظ الشوط الكبير الذي قطعته البطولة منذ النسخة الأولى حتى اليوم، ففي البطولة الوطنيّة الأولى شارك 15 فريقاً مقابل 115 اليوم وازداد عدد المشاركين من 85 إلى 1100.

يُذكر أنّ برنامج البطولة هذه السنة يُقسّم على خمس مسابقات وفقاً للفئات العمريّة وبإمكان أي شخص المشاركة.



إنجازات على الصعيد الدولي

خلال الستّ سنوات الفائتة، استطاع الطلاب أن يضعوا لبنان على الخارطة الدولية للبطولات العالمية للروبوت بفضل إنجازاتهم في الخارج. وحقق لبنان على مستوى العالم خلال هذه الفترة 20 جائزة دولية في أوروبا وإفريقيا واستراليا وفي الولايات المتّحدة الأميركية حيث تُقام سنوياً البطولة الدوليّة للروبوت.

ونجح لبنان في العام 2015 بالفوز بالمركز الأول في مسابقة الـ FLL بالبطولة الدوليّة في الولايات المتّحدة الأميركيّة. هذا الفوز لم يكُن الأول للبنان، إذ حلّ وصيفاً في العامين 2014 و2016.

أمّا عن معايير التحكيم المعتمدة، فأكّد مطاوع أنّ اللجنة الدولية لبطولة الروبوت هي التي تضعها مُشدّداً على أنّها موّحدة في كافة الدول وأضاف أنّ اللجنة هي التي تُحدّد أيضاً موضوع المسابقات كلّ سنة.



اهتمام متزايد للمدارس وتغييرات محتملة في المناهج الأكاديمية

دور مركز التعليم والتكنولوجيا، الذي يتولى عملية تنظيم البطولة وطنياً وتمثيل FIRST والجمعية العربية للروبوت في لبنان، هو أولاً، وفق ما يقول مطاوع، زيارة المدارس لتشجيعها على المشاركة في هذه المسابقات، وثانياً، تولي عملية تدريب كل المشرفين على الفرق المشاركة ومتابعة الفرق بأي مشكلة قد تواجهها في مرحلة التدريب.

بالمقابل، شدّد مطاوع على وجوب تطوير المناهج التعليميّة في المدارس والجامعات لناحية إدخال موضوع الروبوت في بعض المواد مشيراً إلى أنّ "المناهج اللبنانية هي مناهج نظريّة تحتاج إلى مواضيع تطبيقيّة والروبوت هو أحد أهمّ العلوم التي تعتمد التطبيق للمبادئ العلميّة التي يتلقّاها الطالب".



تعاون First وLego نتج عنه البطولة الدولية

سيُشارك لبنان من خلال الفرق الفائزة بالبطولة الدوليّة للروبوت التي ستجري من 19 إلى 22 نيسان القادم في هيوستن، الولايات المتّحدة. وسيُشارك أيضاً في بطولتين أوروبيتين، الأولى في هولندا من خلال فريقين والثانية في بريطانيا بمشاركة ثلاثة فرق لبنانية. أمّا البطولة العربية للروبوت فستُمثّل سبعة فرق لبنان فيها من 19 إلى 23 آذار.

وكانت البطولة العالميّة للروبوت First Lego League قد انطلقت نتيجة تعاون بين شركتي First وLego العالميتين وذلك في العام 1998. وتُنظّم 85 دولة حول العالم هذه البطولة حالياً من ضمنها لبنان ابتداءً من العام 2010.



