الفيتامين B17 لا غنى عنه... إليكم فوائده!

فيتامين B17 هو من الفيتامينات المهمة التي يتم تجاهلها والمعروفة باسم " اللاتيرل".

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ويعدّ هذا الفيتامين مضاد للسرطان وهو جزء من فيتامين ب المركب، إذ انّه فعال جدا في خفض الأورام الخبيثة والحد منها.

إنّ فيتامين B17 نادر فى الدواء ومتوفر بشكل كبير في حبات المشمش واللوز المر وأيضًا فى بذور الفاكهة التى يرميها الجميع بسبب طعمها المرّ، لكنها تُعتبر علاجاً للسرطان.

وتجدون في ما يلي بعضًا من فوائد فيتامين B17:

1- قد يساعد على الوقاية من مرض السرطان

كما أشرنا أعلاه وكما أثبتت الكثير من الدراسات، يساعد فيتامين B17 ​على الوقاية من مرض السرطان والحد من انتشار الخلايا السرطانية.

2- يعزز المناعة

يحتوي فيتامين B17 على موّاد تبطئ انتشار الأمراض في الجسم من خلال القضاء على الخلايا الضارة. وأثبتت دراسة أنّ مادة الأميغدالين تُحفّز جهاز المناعة من خلال زيادة قدرة خلايا الدم البيضاء على قتل الخلايا الضارة.

3- يخفف من الألم

يخفف اللاتيرل أي فيتامين B17 كثيرًا من الألم.