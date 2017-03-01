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01 آذار 2017
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انريكي خارج برشلونة الموسم المقبل

publishing date: 01/03/2017 17:09:34
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انريكي خارج برشلونة الموسم المقبل
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اعلن لويس انريكي مدرب برشلونة حامل لقب دوري الدرجة الاولى الاسباني لكرة القدم  انه سيترك تدريب الفريق مع انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي.
 
وصدر هذا الاعلان عن لويس انريكي خلال مؤتمر صحفي عقب فوز برشلونة الساحق على سبورتنج خيخون 6-1 على استاد نو كامب ليحافظ الفريق على مساعيه لنيل اللقب للمرة الثالثة تحت قيادة لاعب خط وسطه السابق.
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وقال لويس انريكي الذي فاز بلقبين للدوري الاسباني ومثلهما لكأس الملك اضافة لدوري ابطال اوروبا 2015 منذ ان حل بديلا لجيرارد مارتينو في 2014 "اود ان اشكر النادي على الثقة التي منحني اياها. كانت ثلاث سنوات لا تنسى." 
 
 
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