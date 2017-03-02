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02 آذار 2017
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هل ساعدت روسيا ترامب للوصول للبيت الأبيض؟

publishing date: 02/03/2017 01:32:29
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هل ساعدت روسيا ترامب للوصول للبيت الأبيض؟
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أعلن أكبر عضو ديمقراطي بلجنة الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي إن اللجنة ستحقق في مزاعم تواطؤ بين حملة الرئيس دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة وروسيا.
 
وخلص محللو استخبارات أميركيون إلى أن روسيا حاولت مساعدة ترامب على الوصول للبيت الأبيض بالنيل من المرشحة الرئاسية الديمقراطية السابقة هيلاري كلينتون وحزبها من خلال هجمات إلكترونية. وطرد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما دبلوماسيين روسا في كانون الأول ردا على ذلك.
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وبعدما نقلت صحيفة واشنطن بوستعن مسؤولين بوزارة العدل الأميركية أن وزير العدل جيف سيشنز تحدث مرتين العام الماضي مع السفير الروسي وإنه لم يكشف الأمر عندما سئل خلال جلسه تأكيد توليه المنصب عن أي اتصالات بين الحملة الانتخابية للرئيس دونالد ترامب ومسؤولين روس، دعت زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي وزير العدل جيف سيشنز للاستقالة.
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