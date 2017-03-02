لجنة الدفاع عن المستأجرين: للاعتصام امام المتحف الجمعة

اعلنت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان ان العهد الرئاسي الجديد، وبتاريخ 27 شباط 2017، سجل يوما اسود في تاريخه عندما سمح بأن يأخذ القانون الاسود طريقه الى النفاذ "وهو القانون الذي يهجر ويشرد مئات الوف اللبنانين خدمة لمصالح الشركات العقارية والمصارف والملاكين الجدد، خصوصا عندما تجاهل كل التحذيرات من المخاطر الكارثية لهذا القانون على الوطن والمواطنين فيه والتي تشكل الوجه الآخر للحرب الأهلية لافتة الى ان تمرير هذا القانون يشكل خروجا على الدستور وخطاب القسم على السواء، لأنه يتضمن اعتداء على حق السكن الدستوري واحد بنود شرعة حقوق الانسان العالمية.واعتبرت اللجنة أن تسهيل تنفيذ القانون الاسود وعدم رده الى المجلس النيابي، يشكل تخليا عن صلاحيات رئيس الجمهورية في حماية السلم الاهلي والاستقرار الاجتماعي وضمان مبادئ العدالة والمساواة امام القانون، كما يشكل موافقة على قانون التهجير، وتغطية لما قام به مجلس النواب الذي أقر تعديلات شكلية لم تغير من طبيعة القانون، وتجاهل قرار وتوصيات المجلس الدستوري الملزمة للسلطتين التشريعية والتنفيذية بضرورة تأمين شروط حصول المواطنين على السكن اللائق، متهمة العهد الرئاسي بانه اضاف نفسه الى ممثلي مصالح الشركات العقارية والمصارف والملاكين الجدد، على حساب حقوق المستأجرين وعائلاتهم.وأكدت اللجنة العمل على فتح معركة الدفاع عن حق السكن وضمان الحصول على المسكن اللائق وقانون عادل للايجارات يحمي المستأجرين ويؤمن الاستقرار الاجتماعي لعائلات المستأجرين القدامى والجدد وكل المواطنين الباحثين عن مسكن في وطنهم. وشددت على تحميل الدولة مسؤولية تأمين السكن اللائق لمواطنيها وخصوصا المستأجرون القدامى وتحويل وزارة المهجرين إلى وزارة الاسكان لتضع خطط سكنية وانشاء مشاريع مستفيدة من أملاك الدولة والبلديات واعتماد الايجار التملكي.ودعت المستأجرين الى وقفة تضامن تأكيدا لوحدة الصف والموقف والقضية والتعبير عن شجبهم واستنكارهم لتسهيل طريق النفاذ الى قانون التهجير الاسود، الخامسة من بعد ظهر الجمعة، أمام المتحف الوطني.

نداء من باب التبانة الى عون لبناء مساكن للمستأجرين

وعقدت لجنة المتابعة لحقوق أصحاب المحال الصناعية والتجارية والحرفية، اجتماعا في باب التبانة، برئاسة محمد علي كردوفاكي، وتناول المجتمعون "قانون الايجارات بعد أن أصبح ناجزا، والمخاطر التي ستنجم عنه، وتضع مصير المستأجرين في المجهول".

ووجه المجتمعون في بيان، نداء الى رئيس الجمهورية، للتدخل والعمل على بناء وحدات سكنية للمتضررين من هذا القانون عبر وزارة المهجرين.