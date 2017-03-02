لجنة الدفاع عن المستأجرين: للاعتصام امام المتحف الجمعة

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نداء من باب التبانة الى عون لبناء مساكن للمستأجرين
وعقدت لجنة المتابعة لحقوق أصحاب المحال الصناعية والتجارية والحرفية، اجتماعا في باب التبانة، برئاسة محمد علي كردوفاكي، وتناول المجتمعون "قانون الايجارات بعد أن أصبح ناجزا، والمخاطر التي ستنجم عنه، وتضع مصير المستأجرين في المجهول".
ووجه المجتمعون في بيان، نداء الى رئيس الجمهورية، للتدخل والعمل على بناء وحدات سكنية للمتضررين من هذا القانون عبر وزارة المهجرين.