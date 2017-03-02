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02 آذار 2017
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جنازة شقيق نجوى كرم في يوم عيد ميلاده.. لحظات حزينة بعد وفاته!

publishing date: 02/03/2017 06:25:13
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جنازة شقيق نجوى كرم في يوم عيد ميلاده.. لحظات حزينة بعد وفاته!
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يوم توفي شقيق الفنانة نجوى كرم الراحل نقولا كرم صباح الثلاثاء إثر ذبحةٍ قلبية، كانت شمس الغنية اللبنانية خارج لبنان وما إن وصلها الخبر الصادم حتى قطعت رحلتها وعادت إلى بلدها.
وما أن إنتشرت تفاصيل جنازة الراحل نقولا كرم حتى ساد حزنٌ ثانٍ لأن الصلاة لراحة نفسه سيكون اليوم 2 آذار في تمام الساعة الثالثة والنصف بعد الظهر في كنيسة دير مار الياس الطوق في زحلة، أي في تاريخ عيد ميلاده.
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هذا وقد غيّرت الفنانة نجوى كرم الصورة الرئيسية لحسابها على تويتر وإستبدلتها بصورة مع شقيقها الراحل.
تجدر الإشارة إلى أن التعازي تقبل يومي الخميس والجمعة في 2 و3 آذار 2017 في صالون كنيسة مار الياس الطوق من الساعة العاشرة صباحاً ولغاية السادسة مساءً، ويوم السبت 4 في صالون كنيسة السيدة في الفنار من الساعة الحادية عشرة ولغاية السادسة مساء.
 
 
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