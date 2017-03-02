شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الجمعة 03 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
طالبين القرب
16:40
طالبين القرب
القائمة
أخبار دولية
02 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

سباق بين النجاح والفشل في محادثات جنيف

publishing date: 02/03/2017 07:49:31
episodes
المؤلف:
نيكول الحجل
نيكول الحجل
@NicoleHajal
نيكول الحجل-مذيعة أخبار في المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناسيونال.ومقدمة برنامج سياسي في اذاعة صوت لبنان-الأشرفية. حائزة على شهادة صحافة مرئية ومسموعة من الجامعة اللبنانية.
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

اتهمت وزارة الخارجية الروسية الهيئة العليا السورية للمفاوضات بإفساد محادثات السلام في جنيف.

 

وأضافت وكالة الإعلام الروسية ان المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا أكدت ان موسكو تشكك في قدرة الهيئة على إنجاز اتفاق سلام.


الإعلان

 

المعارضة السورية تنتظر "دورا ايجابيا" من ادارة ترامب في حل الازمة السورية

 

وتنتظر المعارضة السورية "دورا ايجابيا" لحل الازمة السورية من ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، بحسب ما قال رئيس الوفد التفاوضي للهيئة العليا للمفاوضات نصر الحريري في جنيف.

 
واعرب الحريري عن أمله في قيام شراكة فاعلة بين المعارضة السورية وادارة ترامب في ملف مكافحة الارهاب الذي سبق للرئيس الاميركي ان وضعه في سلم اولوياته.
 

ولفت الحريري في لقاء مساء الاربعاء مع عدد من الصحافيين الى ان هناك ملفين مشتركين مع ادارة ترامب هما "محاربة الارهاب  وتحديد النفوذ الايراني".

 

واضاف: "حتى نستطيع ان نحقق إنجازات في هذين الملفين، أعتقد انه من المناسب للرئيس ترامب ان يفكر في تبني عملية سياسية حقيقية تسهل عليه الانجاز".

 

 
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact