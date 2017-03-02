سباق بين النجاح والفشل في محادثات جنيف

اتهمت وزارة الخارجية الروسية الهيئة العليا السورية للمفاوضات بإفساد محادثات السلام في جنيف.

وأضافت وكالة الإعلام الروسية ان المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا أكدت ان موسكو تشكك في قدرة الهيئة على إنجاز اتفاق سلام.



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المعارضة السورية تنتظر "دورا ايجابيا" من ادارة ترامب في حل الازمة السورية

وتنتظر المعارضة السورية "دورا ايجابيا" لحل الازمة السورية من ادارة الرئيس الاميركي دونالد ترامب، بحسب ما قال رئيس الوفد التفاوضي للهيئة العليا للمفاوضات نصر الحريري في جنيف.

واعرب الحريري عن أمله في قيام شراكة فاعلة بين المعارضة السورية وادارة ترامب في ملف مكافحة الارهاب الذي سبق للرئيس الاميركي ان وضعه في سلم اولوياته .

ولفت الحريري في لقاء مساء الاربعاء مع عدد من الصحافيين الى ان هناك ملفين مشتركين مع ادارة ترامب هما "محاربة الارهاب وتحديد النفوذ الايراني".

واضاف: "حتى نستطيع ان نحقق إنجازات في هذين الملفين، أعتقد انه من المناسب للرئيس ترامب ان يفكر في تبني عملية سياسية حقيقية تسهل عليه الانجاز".