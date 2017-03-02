غارات اميركية في اليمن تقتل 12 من القاعدة!

قتل 12 شخصا يشتبه بانتمائهم الى تنظيم القاعدة في اليمن بخمس غارات متفرقة شنتها طائرات أميركية من دون طيار، بحسب ما أفادت مصادر أمنية وقبلية.

وأوضح مسؤول أمني في محافظة شبوة الجنوبية ان اربعة مسلحين قتلوا في غارة اميركية استهدفت عند الفجر منزل عضو في تنظيم القاعدة في وادي يشبم في مديرية الصعيد في شبوة.

واضاف المصدر ان المسلحين كانوا امام المنزل لحظة استهدافهم بالطائرة من دون طيار.

وفي غارة ثانية على قيفة في محافظة البيضاء وسط اليمن، قتل ثلاثة مسلحين يشتبه ايضا بانتمائهم الى التنظيم. كما استهدفت غارات اخرى مسلحين في منطقة الصومعة في المحافظة ذاتها، ومنطقة موجان شرق مديرية شقرة في محافظة ابين الجنوبية.

وفي وقت لاحق، قتل خمسة أشخاص يشتبه بانتمائهم إلى القاعدة في غارة جديدة استهدفت آلية في مديرية الوضيع بمحافظة أبين، بحسب ما أفاد مسؤول أمني.