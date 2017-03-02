كيف نُعالج مشكلة الأظافر الغارزة في اللحم؟

يُعاني الكثير من الناس من مشكلة الأظافر الغارزة في اللحم وهي تحصل عندما ينمو الظفر داخل موقع الظفر نفسه وليس كما يجب نحو الخارج فقط وبالتالي يؤدي ذلك إلى نمو اللحم فوق الأظافر مما يتسبّب بالالتهابات ونمو الجراثيم في المنطقة.



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ويميل الأشخاص إلى تجربة العلاجات المنزلية المتعددة مثل نقع الرجل في خليط من الماء والملح الإنكليزي أو اختيار الأحذية المفتوحة والمريحة، إلا أن المشكلة تعود لتظهر من جديد بعد فترةٍ قصيرةٍ من الوقت. ويميل الأشخاص إلى تجربة العلاجات المنزلية المتعددة مثل نقع الرجل في خليط من الماء والملح الإنكليزي أو اختيار الأحذية المفتوحة والمريحة، إلا أن المشكلة تعود لتظهر من جديد بعد فترةٍ قصيرةٍ من الوقت.



وتكثر هذه المشكلة بين المراهقين عامة ولا يعلم الخبراء السبب المباشر لذلك حتى اليوم.



وأعلن الطبيب البريطاني مارتن سكير أن الطريقة الأفضل للتخلص من هذه المشكلة نهائيًا هي الخضوع لعملية جراحية بسيطة تحت التخدير الموضعي بحيث يقوم الأطباء خلالها باستئصال جزء من الظفر المنغرس إذا كانت المشكل تحصل بشكل متكرر.



وذكر سكير أن بعض الحالات تتوجب تناول الأدوية المضادة للإلتهابات بسبب حدة الأخيرة والألم الذي تتسبب به للشخص المصاب.



وأضاف سكير أن هناك طريقة مختلفة يلجأ إليها الأطباء أحيانًا وهي استخدام مادة الفينول (حامض الكربوليك) لمعالجة المنطقة المتضررة وهي الطريقة الأفضل بحسب آراء معظم الأطباء، كما يمكن فصل بطانة الظفر عبر الجراحة لمنع نمو الظفر نحو الداخل من جديد.