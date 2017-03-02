دراسة صادمة تكشف نسبة البول في أحواض السباحة!

قامت مجموعة من الباحثين في جامعة ألبيرتا الكندية ببحث درسوا فيه مستويات البول في أحواض السباحة.



وقرر الباحثون مراقبة مستويات البول في أحواض السباحة في سياق تطوير طريقة مُستخدمة للكشف عن وجود بول في ماء أحواض السباحة وذلك للحفاظ على نظافة وجودة المياه.

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وقال الباحثون إنه من الممكن استخدام مادة أسيسلفام البوتاسيوم وهو محلي اصطناعي لمعرفة إذا كان هناك بول في حوض السباحة.



وأظهرت النتائج أن حوض السباحة الكبير الذي يتسع ل830 ألف ليتر من الماء يحتوي على ما يقارب 75 ليتر من البول .



وأشارت الدراسة إلى أن وجود البول في أحواض السباحة بإمكانه أن يُهدّد صحة الأشخاص مثل التسبب بمشاكل في العيون وفي الجهاز التنفسي بسبب امتزاجه مع المواد الكيميائية التي تحتوي عليها أحواض السباحة.