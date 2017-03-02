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صحة و تغذية
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لهذه الأسباب... ستتوقفون عن رمي قشور البطيخ نهائياً!

publishing date: 02/03/2017 10:00:18
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لهذه الأسباب... ستتوقفون عن رمي قشور البطيخ نهائياً!
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إن أكثر أنواع الفاكهة استهلاكاً خلال الصيف والطقس الحار هو البطيخ.

إضافة الى تميّز هذه الفاكهة بطعمها اللذيذ والمنعش، فهي تحتوي على عناصر غذائية صحية وأساسية للجسم، مثل مضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي يمكن أن تؤثّر إيجاباً بشكل ملحوظ على صحة الإنسان.

ولكن هل تعلمون أيضاً أن لقشور البطيخ الكثير من الفوائد الصحية؟
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نقوم عادة برمي قشور البطيخ من دون أن نعلم أنها غنية بالفيتامينات A، C و B6 والمغنيسيوم والبوتاسيوم والزنك. كذلك، يحتوي البطيخ الأحمر على الليكوبين، وهي أحد مضادات الأكسدة القوية التي يمكن أن تحمي الجسم من أمراض عدّة.

وعلاوة على ذلك، ثبت أن 95 في المئة من القيمة الغذائية للبطيخ موجودة فعلاً في القشرة.

اليكم أبرز فوائد قشور البطيخ:
-زيادة الرغبة الجنسية: تحتوي قشور البطيخ على نسبة عالية من السيترولين ما يجعلها فعالة لزيادة الرغبة الجنسية لدى الأفراد. كذلك وجدت الدراسات أيضاً أن السيترولين مفيدة أيضاً لمشاكل الانتصاب.

-فقدان الوزن بطريقة صحية: إن قشرة البطيخ هي مصدر ممتاز للألياف، وبالتالي يمكن أن تساعد الإنسان على خسارة الوزن ومنعه من الإفراط في تناول الطعام. كذلك، تتميّز بخصائصها المدرة للبول وبالتالي فهي تساعد الجسم على التخلّص من الماء الزائد.

-تنظيم مستوى ضغط الدم: تعتبر قشرة البطيخ ضرورية للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم، لأنها تتميز بقدرتها على تنظيم مستويات الضغط عن طريق التخلّص من الماء الزائد في الجسم.

-محاربة السرطان: الليكوبين هو مركب مفيد للغاية موجود في قشور البطيخ. وقد وجد عدد من الدراسات أن الليكوبين يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان البروستات بنسبة تصل إلى 34 في المئة. وبما أن الليكوبين هو أحد مضادات الأكسدة القوية، فهو قادر أيضاً على أن يحمي الجسم من أنواع أخرى من السرطان، مثل سرطان المعدة والبنكرياس والقولون والمريء وسرطان عنق الرحم.


باختصار، إن قشور البطيخ مفيدة جداً لصحة الإنسان، لذلك ننصحكم بأن تستهلكوها بشكل منتظم من خلال إضافتها كمكوّن أساسي إلى السلطات والشوربات.

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