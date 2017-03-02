الوفاء للمقاومة: النسبية ستشكل نقلة نوعية في الحياة السياسية

أكدت كتلة "الوفاء للمقاومة" تمسكها بالنسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة، وترى فيها الصيغة الاكثر انسجاما والتزاما مع المعايير التي تحقق للشعب اللبناني صحة وشمول وفاعلية التمثيل ويشكل اعتمادها نقلة نوعية في مسار بناء الدولة القوية وتجديدا في الحياة السياسية وتفعيلا لها، وصونا للاستقرار السياسي في البلاد.

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ودعت الكتلة النواب للاسراع في مناقشة سلسلة الرتب والرواتب واقرارها في جلسة اللجان النيابية المشتركة المقررة يوم الاثنين المقبل تمهيدا لإقرارها في الهيئة العامة للمجلس وملاقاة مشروع قانون الموازنة العامة بغية أداء الحقوق المتوجبة للموظفين والعمال المستخدمين الذين طال انتظار إنصافهم.واعتبرت الكتلة أن الاتصالات التي تجريها بعض الدول في المنطقة العربية مع كيان العدو الاسرائيلي وعلاقات التعاون التي لم تعد سرا على أحد، ليست إلا هروبا يائسا الى الامام ودليلا على فشل وخيبة سياسات هذه الدول تجاه شعوبها وتجاه الادوار التي أوكلت اليها سابقا من الإدارات الاميركية المتعاقبة.