شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الجمعة 03 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
طالبين القرب
16:40
طالبين القرب
القائمة
أخبار محلية
02 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

الوفاء للمقاومة: النسبية ستشكل نقلة نوعية في الحياة السياسية

publishing date: 02/03/2017 10:16:43
episodes
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية
أكدت كتلة "الوفاء للمقاومة" تمسكها بالنسبية الكاملة مع الدائرة الواحدة أو الدوائر الموسعة، وترى فيها الصيغة الاكثر انسجاما والتزاما مع المعايير التي تحقق للشعب اللبناني صحة وشمول وفاعلية التمثيل ويشكل اعتمادها نقلة نوعية في مسار بناء الدولة القوية وتجديدا في الحياة السياسية وتفعيلا لها، وصونا للاستقرار السياسي في البلاد.
الإعلان


ودعت الكتلة النواب للاسراع في مناقشة سلسلة الرتب والرواتب واقرارها في جلسة اللجان النيابية المشتركة المقررة يوم الاثنين المقبل تمهيدا لإقرارها في الهيئة العامة للمجلس وملاقاة مشروع قانون الموازنة العامة بغية أداء الحقوق المتوجبة للموظفين والعمال المستخدمين الذين طال انتظار إنصافهم.

واعتبرت الكتلة أن الاتصالات التي تجريها بعض الدول في المنطقة العربية مع كيان العدو الاسرائيلي وعلاقات التعاون التي لم تعد سرا على أحد، ليست إلا هروبا يائسا الى الامام ودليلا على فشل وخيبة سياسات هذه الدول تجاه شعوبها وتجاه الادوار التي أوكلت اليها سابقا من الإدارات الاميركية المتعاقبة. 
اخترنا لكم
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact