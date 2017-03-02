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صحة و تغذية
02 آذار 2017
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أرضيات المستشفيات تُشكّل خطرًا كبيرًا على الصحّة

publishing date: 02/03/2017 10:26:16
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أرضيات المستشفيات تُشكّل خطرًا كبيرًا على الصحّة
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أعلنت الرابطة الأميركية لمكافحة العدوى والأوبئة APIC في دراسة حديثة أجرتها أن أرضية المستشفيات تشكل خطرًا كبيرًا فيما يتعلق بإصابة الأشخاص بالعدوى.

ووجد الباحثون أن الأغراض الموجودة في المستشفى غالبًا ما تُلامس الأرض، الأمر الذي يُعزّز انتقال الأمراض عبر الأيادي والأسطح الأخرى.
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وقالت المسؤولة عن الدراسة ليندا غرين إنّه من الضروري أن يصبّ طاقم المستشفى والمرضى تركيزهم على المحافظة على نظافة المستشفى وبيئتها.

وبعد اختبار عدة عناصر في المستشفى من بينها الأرضيات، غرف العزل، القفازات، أيادي العاملين والآلات الطبية وغيرها، اتّضح أن الأرضية داخل غرف المرضى هي الاكثر تلوثا.

وتحتوي الأرضيات على بكتيريا اسمها المكورات العنقودية الذهبية وهي مضادة لمادة الميسيثيلين كما تحتوي أيضًا على بكتيريا كلوستريديوم ديفيسيل التي تتسبب بأمراض والتهابات مختلفة.

وأضاف الباحثون أنه دومًا ما تتركز عملية التعقيم في المستشفيات على الأسطح الملموسة باليد ويتم إهمال الأرضيات في حين أن الأخيرة هي الأكثر حاجة إلى التنظيف والتعقيم بطريقة مستمرة.
 
 
 
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