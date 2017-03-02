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02 آذار 2017
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صور لرئيس الوزراء الكندي في شبابه تدهش رواد مواقع التواصل الإجتماعي

publishing date: 02/03/2017 10:31:24
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صور لرئيس الوزراء الكندي في شبابه تدهش رواد مواقع التواصل الإجتماعي
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إنّها ليست المرّة الأولى التي تنتشر  فيها صور لرئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو على مواقع التواصل الاجتماعي والانترنت بسبب وسامته، ولكن هذه المرة كانت الصور مختلفة بعض الشيء.

فلقد تداول الرواد صوراً لترودو بشكلٍ كبير تعود لفترة شبابه حيث بدا جذابًا للغاية.
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وانهالت التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي وبخاصةٍ من الشابات اللواتي يعتبرن أن ترودو هو الرجل السياسي الأكثر وسامة في العالم.

ودومًا ما كان ترودو محط اهتمام وسائل الإعلام كافة بسبب إعجاب أهم الشخصيات العالمية به وآخرها نظرات ابنة الرئيس الأميركي إيفانكا ترامب التي فضحتها عدسات المصورين حين بدت مفتونة به.
 
 
A young Justin Trudeau
 
A young Justin Trudeau
 
المصدر
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