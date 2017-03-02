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02 آذار 2017
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القاعدة تؤكد مقتل القيادي البارز أبو الخير المصري في سوريا

publishing date: 02/03/2017 10:42:26
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القاعدة تؤكد مقتل القيادي البارز أبو الخير المصري في سوريا
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أكد بيان مشترك لفرعين لتنظيم القاعدة مقتل القيادي البارز بالتنظيم أبو الخير المصري في غارة جوية للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة في سوريا.

 وكان مسؤول بالاستخبارات الأميركية قد اعلن يوم الأربعاء ان صاروخا أطلقته طائرة بدون طيار تابعة لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أسفر عن مقتل المصري في وقت متأخر يوم الأحد بينما كان في سيارة قرب مدينة إدلب بشمال غرب سوريا.

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