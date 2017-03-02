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02 آذار 2017
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زلزالان يهزان تركيا

publishing date: 02/03/2017 10:42:04
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زلزالان يهزان تركيا
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ضرب زلزالان متتاليان ولاية أدي يامان جنوب شرقي تركيا، الأول بقوة 5.5 درجات والثاني بقوة 4.4 درجات على مقياس ريختر. 

وأوضح رئيس إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، عثمان أرطغرل آلتوغ، ان الهزة التي ضربت قضاء "صمسات" التابع للولاية، لم تسفر عن خسائر في الأرواح، وتسببت بخسائر مادية في بعض القر.

ولفت آلتوغ إلى أن فرق البحث والانقاذ تواصل أعمالها في القضاء، لتحديد حجم الخسائر، مبيناً أن فرق آفاد في الولايات المجاورة وصلت لتقديم الدعم في القضاء.

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