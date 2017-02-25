الشيخ حمدان يتناول برغر من الذهب...كم بلغ ثمنها؟

انتشرت صورة لولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام وهو يتناول الطعام خلال مهرجان دبي للمأكولات.



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والملفت في هذه الصورة أن الشيخ حمدان كان يتناول برغر مغطاة بأوراق من الذهب عيار 24 قيراط ويبلغ سعرها حوالي 63 دولار اميركي.



وكانت البرغر من تحضير " The Roadery " وهي شاحنة مأكولات تقدم أفخر أنواع سندويشات البرغر.



وتحتوي البرغر التي تناولها الشيخ حمدان على خمس طبقات من لحم البقر واغيو، كبد الوز المحروق، جبن الكمأة الأسود، مايونيز الزعفران بالإضافة إلى الكعكة من الأوراق الذهبية القابلة للأكل.



وبدأ مهرجان دبي للمأكولات في 23 من شهر شباط/فبراير وسيستمر حتى 11 آذار/مارس ويتخلله عرض للماكولات المختلفة وعروض موسيقية وترفيهية وبرامج للأطفال

Big thanks to @faz3 for coming down to @eattheworlddxb today and tucking into our #BURGkhalifa! We always said it was fit for a Sheikh. Hope you enjoyed . . #burgkhalifa #goldburger #eattheworlddxb #sheikhhamdan #dubai #lovedubai #indubai #foodie #foodtrucks A post shared by T H E R O A D E R Y (@roaderyfood) on Feb 25, 2017 at 5:40am PST



