شكراً
x
نقدم لكم آخر الاخبار والبرامج
الجمعة 03 آذار
Live
البث الحي
الدخول
التسجيل
البث الحي
طالبين القرب
16:40
طالبين القرب
القائمة
منوعات
02 آذار 2017
 مشاركة
 مشاركة

الشيخ حمدان يتناول برغر من الذهب...كم بلغ ثمنها؟

publishing date: 02/03/2017 11:19:40
episodes
الشيخ حمدان يتناول برغر من الذهب...كم بلغ ثمنها؟
الإعلان
اشترك في النشرة الالكترونية المجانية

انتشرت صورة لولي عهد دبي حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد آل مكتوم على موقع التواصل الإجتماعي إنستغرام وهو يتناول الطعام خلال مهرجان دبي للمأكولات.

 

الإعلان

والملفت في هذه الصورة أن الشيخ حمدان كان يتناول برغر مغطاة بأوراق من الذهب عيار 24 قيراط ويبلغ سعرها حوالي 63 دولار اميركي.


وكانت البرغر من تحضير " The Roadery " وهي شاحنة مأكولات تقدم أفخر أنواع سندويشات البرغر.


وتحتوي البرغر التي تناولها الشيخ حمدان على خمس طبقات من لحم البقر واغيو، كبد الوز المحروق، جبن الكمأة الأسود، مايونيز الزعفران بالإضافة إلى الكعكة من الأوراق الذهبية القابلة للأكل.


وبدأ مهرجان دبي للمأكولات في 23 من شهر شباط/فبراير وسيستمر حتى 11 آذار/مارس ويتخلله عرض للماكولات المختلفة وعروض موسيقية وترفيهية وبرامج للأطفال

 
 
 
 

 
اخترنا لكم (8)
 
 
عرض المزيد
النشرة الإلكترونية
إشترك بالنشرة الإلكترونية لمتابعة ابرز التقارير المحلية والاقليمية والدولية
ارسل لنا صورة أو فيديو
شاركنا في صناعة الخبر عبر ارسال الصور و اشرطة الفيديو
تطبيقاتنا
Play Store
Apple Store
Windows Store
Designed by Code And Theory
Built by Softimpact