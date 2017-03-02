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صحة و تغذية
02 آذار 2017
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على عكس ما كنتم تعتقدون...القهوة تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية!

publishing date: 02/03/2017 11:33:22
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على عكس ما كنتم تعتقدون...القهوة تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية!
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أول أمر يقوم به معظم الناس في ساعات الصباح الأولى هو تناول القهوة لبدء اليوم بنشاط ولاعتقاد الكثيرين أنّها لا تحتوي على عدد كبير من السعرات الحرارية.

لكن باحثون من جامعتي كاليفورنيا جامعة إلينوا الأميركيتين اكتشفوا أن كوب القهوة يحتوي على نسبةٍ عالية من السعرات الحرارية إذا أضيف السكر والحليب والمحليات الأخرى إليه.
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وكان الهدف من الدراسة التي أجراها الباحثون قياس نسبة استهلاك المشروبات في الولايات المتحدة الأميركية وكشف تأثيرات ما يضاف إليها من ناحية السكر، الدهون، والطاقة على الصحة.

واتّضح أن 51 بالمئة من الأشخاص الذين شاركوا في الدراسة يشربون القهوة بشكل يومي، و67 بالمئة منهم يشربون كوب القهوة مع نوع من المحليات.

ويقدّر الباحثون أن وجود المحليات يزيد على كوب القهوة 69 وحدة حرارية في اليوم وبخاصة من السكر والدهون.

ويعتبر هذا العدد من السعرات الحرارية طبيعي جدًا إلا أنه يتم استهلاكه بشكلٍ يومي كما أن الأشخاص لا يحتسبون كوب القهوة كجزء من نظامهم الغذائي الشامل.

ويؤدي تناول كميات إضافية من السعرات الحرارية إلى زيادة في الوزن بالإضافة إلى مشاكل صحية متعددة لذلك، يجب الحد من تناول القهوة مع المضافات والإكتفاء بتناول القهوة السوداء.
 
 
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