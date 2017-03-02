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02 آذار 2017
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وزير تركي يعدل عن زيارة المانيا

publishing date: 02/03/2017 13:23:08
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وزير تركي يعدل عن زيارة المانيا
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أعلن وزير العدل التركي بكر بوزداغ عدله عن زيارة كانت مقررة إلى المانيا بعد أن الغت السلطات الالمانية تجمعا مؤيدا للتعديل الدستوري الذي من شأنه توسيع سلطات الرئيس رجب طيب اردوغان بحجة أن القاعة لا تتسع لهذا العدد من الحضور.

 

وكان من المقرر أن يلقي بوزداغ كلمة أمام الجالية التركية في مدينة غاغنو غرب المانيا ولقاء نظيره الالماني لكن سلطات المدينة سحبت الاذن بتنظيم التجمع مساء الخميس.

    

وقال بوزداغ اثناء زيارة رسمية الى ستراسبورغ : "الاجتماع مع وزير العدل الالماني لن يتم. وسأعود إلى تركيا".

     

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