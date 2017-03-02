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02 آذار 2017
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الهومنتمن يستعيد الصدارة بفوزه على الحكمة ‎

publishing date: 02/03/2017 14:19:12
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الهومنتمن يستعيد الصدارة بفوزه على الحكمة ‎
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 استعاد الهومنتمن صدارة إكس إكس ال انيرجي بطولة لبنان لكرة السلة من بيبلوس بفوزه على مضيفه الحكمة 108-96 . وكانت المباراة متقاربة قبل ان ينتفض الهومنتمن في الدقائق الاخيرة من الربع الاخير ليحسم المواجهة مع مضيفه بفضل تألق الأميركي دواين جاكسون الذي قاد فريقه لتحقيق فوزه الثاني عشر بتسجيله 29 نقطة منها تسع نقاط من ثلاث رميات ثلاثية.
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كما ساهم فادي الخطيب في هذا الانتصار بتسجيله 26 نقطة واستحوذ على ست كرات مرتدة واضاف الأميركي كيفن جالواي 24 نقطة واستحوذ على ثماني كرات مرتدة ومرر تسع كرات حاسمة. وسجل الأميركي تيريل ستوجلين 30 نقطة ومرر سبع كرات حاسمة واضاف مايكل ايفيبرا 23 نقطة لكن هذا لم يكن كافيا ليتفادى فريقهما الحكمة خسارته التاسعة هذا الموسم.
 
ورفع الهومنتمن رصيده إلى 37 نقطة من 13 مباراة بفارق نقطتين عن بيبلوس صاحب المركز الثاني بينما ظل الحكمة في المركز السابع برصيد 21 نقطة.
 
لمشاهدة المباراة كاملةً إضغط هنا
 
 
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