الجيش الروسي يعلن بدء عمليات نزع الالغام في تدمر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المستشارين العسكريين الروس خططوا لاستعادة الجيش السوري لمدينة تدمر وأشرفوا على ذلك بينما لعبت القوات الخاصة والقوات الجوية الروسية دورا حاسما في استعادة المدينة. كما اعلنت بدء عملية نزع الالغام في تدمر.

وكان الإعلام الحربي المركزي قد افاد أن فرق الهندسة في الجيش السوري تواصل تمشيط مدينة تدمر الأثرية وتفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعها مسلحو تنظيم داعش قبل فرارهم.

بدوره، أفاد المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا مأمون عبد الكريم أن الأضرار التي ألحقها تنظيم داعش بمدينة تدمر ربما تكون أقل مما كان يعتقد من قبل.

وأضاف ان تسجيلات فيديو التقطت بعد استعادة الجيش السوري السيطرة على المدينة تظهر دمارا أقل مما كان يخشاه علماء الآثار.