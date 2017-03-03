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الجيش الروسي يعلن بدء عمليات نزع الالغام في تدمر

publishing date: 03/03/2017 01:12:28
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الجيش الروسي يعلن بدء عمليات نزع الالغام في تدمر
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن المستشارين العسكريين الروس خططوا لاستعادة الجيش السوري لمدينة تدمر وأشرفوا على ذلك بينما لعبت القوات الخاصة والقوات الجوية الروسية دورا حاسما في استعادة المدينة. كما اعلنت بدء عملية نزع الالغام في تدمر.

 وكان الإعلام الحربي المركزي  قد افاد أن فرق الهندسة في الجيش السوري تواصل تمشيط مدينة تدمر الأثرية وتفكيك العبوات الناسفة والألغام التي زرعها مسلحو تنظيم داعش قبل فرارهم.

بدوره، أفاد المدير العام للآثار والمتاحف في سوريا مأمون عبد الكريم أن الأضرار التي ألحقها تنظيم داعش بمدينة تدمر ربما تكون أقل مما كان يعتقد من قبل.

وأضاف ان تسجيلات فيديو التقطت بعد استعادة الجيش السوري السيطرة على المدينة تظهر دمارا أقل مما كان يخشاه علماء الآثار.

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 بعد استعادة النظام لتدمر...المعارضة تسخر "مثل لعبة توم وجيري"
 
سخرت المعارضة السورية من اعلان نظام الرئيس بشار الاسد ان قواته استعادت السيطرة على مدينة تدمر الاثرية بعد طرد مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية منها للمرة الثانية في غضون عام.

وقال نصر الحريري، رئيس الوفد التفاوضي للهيئة العليا للمفاوضات، في تصريح للصحافيين في جنيف "إذا كنا سنهنئ بشار الاسد على تدمر اعتقد انه سيتعين علينا ان نهنئ داعش مستقبلا اذا سيطرت على تدمر لان كلا الجهتين هي جهة ارهابية، بشار الاسد الذي يقتل كل هؤلاء المدنيين في تعريف القانون الدولي هو جهة ارهابية".
    
واضاف ان "موضوع تدمر يعني هذه المرة الثانية التي يتم فيها الاستلام والتسليم، يتم استثمار هذه العملية استثمارات سياسية اعتقد انها اصبحت مكشوفة ويجب ان تكون مكشوفة لحضراتكم. اذا تتبعنا لعبة الاسد وتدمر مثل لعبة توم وجيري فاعتقد ان التهاني ستكون كثيرة".
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