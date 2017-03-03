أسرار الصحف 3-3-2017

الإعلان

النهارلائحتان في كسروان ...بدأت الاستعدادات في كسروان لقيام لائحة منافسة للائحة السلطة كما شاعت التسمية وتدور أسئلة حول موقف أحد المتقدّمين في استطلاعات الرأيأرقام مغلوطة ...يوزّع أحد رجال الأعمال البقاعيّين أرقاماً إحصائيّة تبيّن أنه يحظى بما نسبته 40 % من أصوات الناخبين في دائرة زحلة.رسالة أو لا رسالة؟ ...تتباين الآراء بين القريبين من الرئيس عون حول توجيه رسالة إلى مجلس النواب لحضّه على إقرار قانون للانتخاب.الحكومة والإنتخابات ...تخشى أحزاب موالية للعهد أن يكون لفشل الحكومة في إنجاز ما يهم الناس تأثيراً سلبيّاً عليها في الانتخابات النيابيّة المقبلة.المستقبلإنّ خبراء متابعين عن كثب للنقاشات الدائرة حول قانون الانتخاب يجزمون أن المشاريع المتداولة للقانون العتيد كثيرة ومتنوعة وقد يتقدّم بعضها من حين إلى آخر لكن في نهاية المطاف لن يُبصر النور إلا القانون المختلط.الجمهوريةلاحظت أوساط ديبلوماسية الزيارات الرفيعة لقيادات لبنانية الى دولة إقليمية للقاء كبار المسؤولين فيها ما يدلّ على إعادة إهتمام تلك الدولة بلبنان.يتمّ تداوُل معلومات بوجود إتفاق سياسي بين القوى الأساسية يقضي بإقرار سلسلة الرتب والرواتب وقسم من الزيادات الضريبية الواردة في مشروع الموازنة.تبلّغ عدد من الوزراء السابقين والإعلاميّين رسمياً من جهة فاعلة وقف الموازنات المخصّصة لهم من قبل دولة إقليمية.البناءرأت أوساط سياسية أنّ رئيس الحكومة سعد الحريري قد يكون أعلن أمام عدد قليل من القيادات السياسية تأييده للنسبية الكاملة من باب إبداء نوع من "حسن النيّة" ومسايرة بعض القوى الفاعلة في الموضوع الحكومي، وذلك لعلمه أنّ قانون النسبية الكاملة صعب التحقّق لوجود اعتراضات واسعة عليه من أحزاب سياسية وكتل نيابية وازنة كفيلة بإسقاطه، وإلاّ كان الحريري أعلن تأييده للقانون المذكور رسمياً عبر بيان لكتلة "المستقبل".