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سفينة سياحية صينية تجول في بحر الصين الجنوبي

publishing date: 03/03/2017 02:12:16
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سفينة سياحية صينية تجول في بحر الصين الجنوبي
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ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن سفينة سياحية صينية جديدة انطلقت في أولى رحلاتها لجزر باراسيل المتنازع عليها في بحر الصين الجنوبي وذلك في أحدث مسعى صيني لتأكيد مزاعم سيادة بكين في الممر المائي الاستراتيجي.
 
وأبحرت السفينة (تشانجل برينسيس) من سانيا في إقليم هاينان الصيني الجنوبي بعد ظهر أمس الخميس وعلى متنها 308 ركاب في رحلة تستمر أربعة أيام وفقا لما قالته شينخوا.
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وأضافت الوكالة أن السفينة الجديدة يمكنها حمل 499 شخصا وبها غرفة للنزلاء ومزودة بخدمات الطعام والترفيه والتسوق والخدمات الطبية والبريدية.
  
وأشارت إلى أنه سيتسنى للسائحين زيارة الجزر الثلاث التي تتكون منها مجموعة الهلال في باراسيل.
  
وقالت الصين من قبل إنها تعتزم بناء فنادق وفيلات ومتاجر في مجموعة الهلال كما قالت إنها ترغب في بناء منتجعات على غرار جزر المالديف في أنحاء من بحر الصين الجنوبي لكن لم يتضح إن كان سيسمح للأجانب بزيارتها.

وتقول الصين إنها تملك السيادة على 90 بالمئة من بحر الصين الجنوبي الذي قد يكون غنيا بالطاقة. وهناك مطالب سيادة لبروناي وماليزيا والفلبين وفيتنام وتايوان على أجزاء من البحر الذي تمر منه تجارة سنوية بقيمة نحو خمسة تريليون دولار.
 
وشجعت الدول التي تتنافس على السيادة تعزيز وجود المدنيين على الجزر المتنازع عليها في البحر. وكانت أول سفن سياحية تنطلق من الصين إلى جزر باراسيل في 2013.
 
وتطالب باراسيل وتايوان أيضا بالسيادة على جزر باراسيل. 
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