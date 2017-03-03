غارات اميركية جديدة ضد مواقع للقاعدة في اليمن

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استهدفت مقاتلات اميركية لليلة الثانية على التوالي اهدافا لتنظيم القاعدة في اليمن من بينها منزل احد قيادييه، حسبما اعلن مسؤولون يمنيون.
واشار المسؤولون القبليون الى سقوط عدد غير محدد من "الضحايا" من بينهم نساء واطفال.
واستهدفت سلسلتان من الغارات ثلاثة منازل في وادي يشبم بالقرب من مديرية الصعيد في محافظة شبوة، ويعود احد هذه المنازل الى القيادي في التنظيم في شبوة سعد عاطف.
ورد المسلحون باطلاق صواريخ مضادة للطائرات، بحسب المصدر نفسه ومسؤولين امنيين.
الى ذلك، أعلن مسؤولان أميركيان ان الولايات المتحدة نفذت سلسلة أخرى من الضربات الدقيقة في اليمن ضد القاعدة .
لكن أحد المسؤولين أكد انه لا توجد قوات برية أميركية مشاركة في أحدث العمليات.