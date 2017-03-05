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ياسمينة
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ياسمينة
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موضة وجمال
05 آذار 2017
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تعرفوا على أجمل نساء القرن الـ 21

publishing date: 05/03/2017 07:00:00
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تعرفوا على أجمل نساء القرن الـ 21
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إن الجمال نسبي وليس هناك من معايير أو قواعد تحدد الصفات الجمالية للإنسان.

وبالرغم من أن اذواق الناس تختلف فيما يتعلق بالسيدات الجميلات، يجتمع معظم الناس حول جمال هؤلاء السيدات اللواتي تميزن خلال القرن الـ 21. إنّ اللائحة أدناه جمعها موقع "Bright Side":

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الممثلة الإيطالية مونيكا بيلوشي (52 عاماً)

 
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الممثلة الأميركية ميلا كونيس (33 عاماً)

 

الممثلة الأميركيّة أنجيلينا جولي (41 عاماً)

 

الممثلة الإسبانية بينيلوبي كروز (42 عاماً)

 

الممثلة الأميركيّة سكارليت جوهانسن (32 عاماً)

 
 

الممثلة الأميركيّة جنيفر انيستون (48 عاماً)

 

عارضة الأزياء البرازيليّة جيزال بوندشن (36 عاماً)

 

الممثلة المكسيكيّة الأميركية سلمى حايك (50 عاماً)

 
 

الممثلة والفنانة الأميركية جنيفر لوبيز (47 عاماً)

 
 

الممثلة الأميركية إيفا مانديز (42 عاماً)

 
 
 
 
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