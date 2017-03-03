القوى الامنية توضح حقيقة فيديو الاعتداء على صاحبة منزل...

تناقل بعض وسائل التواصل الاجتماعي، ولا سيّما خدمة "واتساب" فيديو تظهر فيه فتاة وهي تطرق الباب في أحد المنازل منتحلة صفة مندوبة لشركة احصاءات اوغيرها، ويقوم على الأثر شابان بالدخول الى المنزل والاعتداء على صاحبة المنزل فيما تغادر الفتاة المكان.



ولذلك، أوضحت المديرية العـامة لقـوى الأمـن الداخلي انه بعد التدقيق والمتابعة تبين أن هذه الجريمة حصلت في احدى الدول الاوروبية، محذرة بالرغم من عدم صحة حصولها في لبنان، وجوب توخي الحذر وعدم فتح الباب لأي شخص غير معروف.

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