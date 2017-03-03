القوى الامنية توضح حقيقة فيديو الاعتداء على صاحبة منزل...

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توضيح فيديو يتم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول الإعتداء على صاحبة منزل على يد منتحلي صفة.#قوى_الأمنhttps://t.co/5kJ6KiwxAL pic.twitter.com/1uSd4pM1dr
— قوى الامن الداخلي (@LebISF) March 3, 2017
توضيح فيديو يتم تداوله عبر وسائل التواصل الإجتماعي حول الإعتداء على صاحبة منزل على يد منتحلي صفة.#قوى_الأمنhttps://t.co/5kJ6KiwxAL pic.twitter.com/1uSd4pM1dr