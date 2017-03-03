بالفيديو: وداع نقولا كرم بالمفرقعات والطبول.. ونجوى صرخت من الوجع

ودّعت عروس البقاع زحلة الراحل نقولا كرم شقيق شمس الغنية اللبنانية نجوى كرم في جنازةٍ مهيبة، فارتفع صوت المفرقعات النارية وتزامن صوت قرع الطبول مع مرور الأحصنة الّتي سبقت وصول النعش إلى كنيسة دير مار الياس الطوق في زحلة، كما أظهر فيديو نشره الحساب الخاص ببرنامج "هوا الحرية" على موقع التواصل الإجتماعي تويتر.

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وتداول روّاد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو من استقبال جثمان الراحل نقولا كرم في الكنيسة حيث كانت عائلته بإنتظاره للصلاة على روحه بمن فيهم شقيقته الفنانة نجوى كرم. وظهرت ملامح الحزن الشديد على نجوى الّتي ردّدت بصوتٍ مرتفع عبارة "يا سندي يا خيي". كما تداولت بعض المواقع الإلكترونية أن نجوى أصرّت على الوداع الأخير بفتح التابوت، وصرخت من وجع الفراق "قوم خيي قوم".