لماذا يجثو الرجل على ركبته عند طلب الزواج من حبيبته؟

إن اتخاذ قرار الإرتباط الدائم هو من أصعب القرارات التي يقف أمامها الشخص بالرغم من السعادة الكبيرة والمشاعر العميقة التي تترافق معه.

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ومن بين العادات المتّبعة عند طلب الزواج، يجثو الرجل على ركبة واحدة قبل التوجّه بالسؤال المصيري إلى حبيبته، فلماذا يقوم الرجل بهذه الخطوة عند طلب الزواج؟

في الواقع، لم يتمكن أحد من تحديد مصدر هذه العادة حتى اليوم ولكن هناك تكهّنات متعددة حول هذا الموضوع:

- من العادات القديمة أن ينحني الأشخاص أمام الملوك لإظهار الإحترام لهم، لذلك تقتضي العادة أن ينحني الرجل ليظهر نسب التقدير والإحترام والولاء التي يكنها لشريكة حياته المستقبلية.

- عادة ما يرتبط الزواج بمراسم واحتفالات دينية، لذلك يجب أن يكون لطلب الزواج علاقة تضمينية مع الدين والشعائر الدينية.

- وقول بعض الباحثين إنه من الضروري أن يجثو الرجل على ركبته عند طرح السؤال لأن لهذا الطلب رهبة كبيرة وبالتالي لا يجب أن يبدو الرجل مسيطرًا عند البوح برغبته بالزواج من حبيبته.

-إن الرجل ينحني على ركبته ليشير الى أنه يقدم كل ما لديه لزوجته المستقبلية.