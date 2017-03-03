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كل ما على النساء معرفته عند اختيار الملابس الداخلية!

publishing date: 03/03/2017 07:03:55
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كل ما على النساء معرفته عند اختيار الملابس الداخلية!
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أعلنت الطبيبة النسائية البريطانية أوكتافيا كانون أن معظم السيدات يرتكبن أخطاء لا يعلمن بها عند اختيار الملابس الداخلية الخاصة.

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وهنا يُطرح السؤال: كيف يجب أن تختاري الملابس الداخلية المناسبة؟

- لا يجب على السيدات ارتداء السروال الداخلي الرفيع  او "السترينغ" لأن لذلك مساوئ كبيرة على الصحة وبخاصة لأنه يتسبب بانتشار البكتيريا. وإذا اضررت أن ترتدي هذا النوع من الملابس الداخلية، من المهم أن تخلعيه قبل الخلود إلى النوم.

- اختاري الملابس الداخلية المصنوعة من القطن وليس من النايلون والمواد الصناعية الأخرى لأن الأخيرة ليست صحية للمناطق الحساسة.

- من الضروري جدّا اختيار ملابس داخلية خاصة بالتمارين الرياضية ومن الضروري أيضًا تغييرها بعد الإنتهاء من ممارسة التمارين لأن الرطوبة التي يسببها التعرق تؤدي إلى تكاثر الفطريات والبكتيريا.

- لا تستخدمي مسحوق تنظيف الغسيل المعطّر لأنه يتسبّب بطفح جلدي في المنطقة الحساسة، بل قومي باختيار المنظفات غير المعطرة واحرصي على وضع الملابس الداخلية في الهواء الطلق لكي تجف منعًا لتكوّن البكتيريا.

- لا ترتدي الملابس الداخلية الضيقة لأنها تؤدي إلى الالتهابات والطفح الجلدي كما إنها تتسبب لك بالإنزعاج طوال اليوم.

- لا ترتدي الملابس الداخلية نفسها باستمرار، أي لا تقومي باختيار السراويل بعد غسلها فورًا لأن تكرار ارتدائها خلال فترة قصيرة يتسبب بتراكم الجراثيم والبكتيريا بغض النظر عن عدد مرات غسل هذه الملابس.
 
 
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