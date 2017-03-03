إبنُ الكلب

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كلّكم تعرفون قصة الوالي وكلبه وهي من التراث، غير أني سأرويها لكم كما وردت وسأروي لكم الرواية الحقيقية.في سالف الزمان مات كلب الوالي وكان عزيزاً على قلبه، فزحفت المدينة بأكملها لتشيّع الكلب الفقيد...وتقول الرواية أنه حين مات الوالي لم يشيّعه سوى نفرٍ قليل..والمعنى جميل ومعبّر في أن الناس تلحق السلطة وحسب....لكنّ القصة لها رواية أخرى وفيها أن ناس المدينة شيّعت كلب الوالي الفقيد، ثم عادت إلى الوالي لتبارك له بكلبه الجديد ابن الكلب العزيز على قلبه....ولم تنتهِ الرواية هنا ،بل تقول أن الوالي مات بعد سنوات، فزحفت المدينة بأمّها وأبيها لتحيّي ابن الوالي الفتي ذارفة دموع الحزن على أبيه ودموع الفرح لتنصيب الفتى المميز...حبيب قلوبهم واختلطت دموع الفرح بدموع الحزن فدخل الماء الحلو على الماء المالح...فأصيب الناس بحال غريب أسماه أحد الحكماء بحال الهريان في النفوس...ومضت الأعوام والعقود والأجيال والناس على هذه الحال يشيّعون الكلب ويحتفلون بإبنه،حتى أنه في مرّات لم يكن للوالي المتوفي ولد فنصّبوا ابن أخيه حفاظا على الدم الأزرق...إلى أن أتاهم أحد الأطباء الأجانب وأقام في مدينتهم ودرس حال أهلها فاستقرّ الأمر معه على أن الناس هنا كانوا يعانون من داء الكلَب...والذي استفحل مع مرّ السنين ليتحوّل الى مرض فأري....وكتب الطبيب في خاتمة بحثه أن الناس أصبحوا فأريين أي يعيشون كالفأر يأكلون النفاوات ويتناسلون في الظلمة ويخافون...وأنهى بحثه قائلاً: وهذه الحالة موجودة في سائر أنحاء المعمورة فسادت في جميع المدن والأمصار التي تتحدّث بلغة الضاد...والتي استرخت مع الهزال فتحولت الى لغة الداد.الغريب أيها السادة القرّاء أن الناس حين تستشيط قهرا من أحد تنعته بابن الستين كلب....ورغم ذلك فإن غالبية الولاة يحبون ويرغبون بقانون الستين....فهل يا ترى؟؟؟حين يسب الناس هذه السبّة "ابن الستين كلب" يخرجون ما اندفن فيهم من قرون؟؟؟خوف الفئران من الكلاب....أو تقديسا أحمقا صاغرا للستين؟