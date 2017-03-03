بعد انفصاله عن أنجيلينا جولي... براد بيت يراسل زوجته السابقة

كشفت مجلة " US Weekly" الأميركية أن الممثل العالمي براد بيت تواصل مع زوجته السابقة الممثلة جنيفر أنيستون بعد طلاقه من الممثلة أنجيلينا جولي.

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واستطاع بيت أن يحصل على رقم هاتف أنيستون من خلال سلسلة من الأصدقاء واتصل بها بمنابسة حلول عيد ميلادها في 11 شباط/ فبراير.

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وذكرت المجلة أن مصدرًا كشف لها أن بيت وأنيستون تبادلا الرسائل مرات عدة كما أضاف أنهما على تواصل مستمر منذ فترة من الوقت.

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وأشار مصدر مقرب من بيت أنها ليست المرة الاولى التي يتواصل فيها النجمان، كما أكّد أن بيت لم يضطر للتكلم مع أصدقائه للحصول على رقم هاتف جنيفر.

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وكان الزوجان قد انفصلا عام 2005 بعد خيانة بيت لأنيستون عام 2005 خلال تصوير فيلم من بطولتهما.

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وتزوجت أنيستون بدورها من الممثل والمخرج جاستين ثيرو عام 2015 بعد علاقة دامت 6 سنوات. ويذكر أن الأخير لا يمانع، وفق ما ذكر المصدر، أن يكون هناك صداقة تربط بيت وأنيستون، لأنه متأكد من ان زوجته تريد فقط أن تكون لطيفة مع بيت.

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