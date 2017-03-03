بعد انفصاله عن أنجيلينا جولي... براد بيت يراسل زوجته السابقة

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كشفت مجلة " US Weekly" الأميركية أن الممثل العالمي براد بيت تواصل مع زوجته السابقة الممثلة جنيفر أنيستون بعد طلاقه من الممثلة أنجيلينا جولي.
واستطاع بيت أن يحصل على رقم هاتف أنيستون من خلال سلسلة من الأصدقاء واتصل بها بمنابسة حلول عيد ميلادها في 11 شباط/ فبراير.
وذكرت المجلة أن مصدرًا كشف لها أن بيت وأنيستون تبادلا الرسائل مرات عدة كما أضاف أنهما على تواصل مستمر منذ فترة من الوقت.
وأشار مصدر مقرب من بيت أنها ليست المرة الاولى التي يتواصل فيها النجمان، كما أكّد أن بيت لم يضطر للتكلم مع أصدقائه للحصول على رقم هاتف جنيفر.
وكان الزوجان قد انفصلا عام 2005 بعد خيانة بيت لأنيستون عام 2005 خلال تصوير فيلم من بطولتهما.
وتزوجت أنيستون بدورها من الممثل والمخرج جاستين ثيرو عام 2015 بعد علاقة دامت 6 سنوات. ويذكر أن الأخير لا يمانع، وفق ما ذكر المصدر، أن يكون هناك صداقة تربط بيت وأنيستون، لأنه متأكد من ان زوجته تريد فقط أن تكون لطيفة مع بيت.