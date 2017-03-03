مقدسي: الأمم المتحدة قد تعلن اليوم خطة جولة المحادثات السورية المقبلة

أعلن رئيس وفد "منصة القاهرة" في مفاوضات السلام السورية في جنيف جهاد مقدسي ان من المرجح أن تختتم الأمم المتحدة المفاوضات التي بدأت منذ ثمانية أيام وأن تطرح أجندة.

واشار مقدسي بعد اجتماعه مع المبعوث الدولي ستافان دي ميستورا الى انه سيدع الجهة المضيفة تعلن ذلك.

وأضاف أنه أصبح هناك أجندة تضم "السلات الثلاث" وربما سلة رابعة بالإضافة إلى إطار زمني في آذار.

وتشير كلمة "السلات" إلى الموضوعات التي ستخضع للمناقشة، وتشمل وضع دستور جديد وإجراء انتخابات وإصلاح نظام الحكم.

وتريد الحكومة السورية إضافة موضوع رابع هو مكافحة الإرهاب.